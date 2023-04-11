Хакерша Empress взломает полное издание Assassin's Creed Valhalla

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Известная хакерша Empress раскрыла свою грядущую цель. Девушка решила взяться за взлом полной версии Assassin's Creed Valhalla — последней на данный момент части серии «Кредо убийцы».

Empress уже начала разбирать файлы игры и вступила в противостояние с антипиратской защитой Denuvo. Пока неясно, сколько у неё уйдёт на взлом игры — на преодоление рубежей Hogwarts Legacy ей потребовался почти целый месяц.

Судя по всему, на Assassin's Creed Valhalla её выбор пал после выхода финального патча для игры в конце февраля. Тогда же Ubisoft прекратила поддержку экшена спустя два года с релиза. В будущем Empress пообещала взломать Resident Evil 4, которая также оснащена защитой Denuvo.