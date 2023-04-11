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Нейросеть показала, как бы выглядели очень толстые герои Marvel

Нейросеть показала, как бы выглядели очень толстые герои Marvel
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Пользователь Reddit немного поиграл с нейросетью Midjourney и показал, как бы выглядели различные персонажи из вселенной Marvel, если бы они были очень толстыми. На результат можно посмотреть ниже.

В изменённом виде можно посмотреть на Капитана Америка, Человека-паука, Железного человека, Чёрную вдову, Халка, Тора, Доктора Стрэнджа и даже на Таноса. Костюмы персонажей, которые им были по размеру, уже не выглядят такими компактными, а щит у Капитана Америка кажется слишком маленьким.

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

Фото: Пользователь под ником 0010110001

В комментариях пользователям понравились работы нейросети. Аудитория уверена, что в таком виде супергерои вряд ли бы смогли защитить людей. Ещё пользователям очень понравился потолстевший Танос в своей уже очень большой броне.

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