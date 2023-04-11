Для Cyberpunk 2077 вышел патч с поддержкой улучшенной трассировки лучей

CD Projekt RED выпустила патч 1.62 для ПК-версии Cyberpunk 2077. Вместе с ним в игре появился новый вид рейтрейсинга — трассировка пути. Разработчики предупредили, что для работы технологии необходим мощный компьютер с видеокартой RTX 4000 (начиная с 4070 Ti) или RTX 3090, с которой игра будет работать в разрешении 1080р и 30 кадрах в секунду.
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат CD Projekt RED
Авторы ещё раз напомнили, что продолжают тестировать режим. Нынешнюю же версию можно назвать бетой: в дальнейшем разработчики продолжат улучшать картинку и поднимать производительность технологии. Кроме того, вместе с патчем в игре появилась поддержка Intel XeSS и DLAA.
Трассировка пути — это более продвинутая и совершенная система трассировки лучей, которая учитывает сразу несколько источников освещения и делает картинку ещё более реалистичной. Ранее её преимущества наглядно продемонстрировали эксперты из Digital Foundry.
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