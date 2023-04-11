Сотрудник Konami ударил своего бывшего босса огнетушителем по голове на рабочем месте

11 апреля в одном из отделений издательства Konami произошёл неприятный инцидент. Сотрудник компании ударил своего бывшего босса огнетушителем по голове. Сообщается, что у обвиняемого был серьёзный повод для такого поступка — его бывший начальник якобы издевался над ним и мешал ему спокойно работать. В 2020 году сотрудников из-за этого даже распределили по разным офисам.

Konami известна по разработке и издательству культовых игровых серий: Silent Hill, Metal Gear Solid и Castlevania.

Судя по всему, обвиняемый затаил серьёзную обиду на своего бывшего босса, что и вылилось в удар огнетушителем по голове сзади. Потерпевший отделался сильным ушибом и ближайшие несколько дней проведёт под уходом врачей. Преступник же был арестован спустя всего несколько минут после происшествия.

Тем временем в Konami отрицают возможный повод преступления. В компании заявили, что нет ни единого свидетельства о том, что у сотрудников был конфликт на рабочем месте. Какие именно санкции будут применены к обвиняемому, пока неизвестно.