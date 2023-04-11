Исследование: у 80% геймеров в России были трудности с покупкой игр

Онлайн-школа в сфере разработки игр XYZ School провела исследование и выяснила, что с начала 2022 года более 80% российских геймеров испытывали проблемы с покупкой видеоигр. Из-за этого игрокам пришлось пользоваться различными альтернативными способами.

Отмечается, что чаще всего такие трудности возникали при покупке в цифровом сервисе Steam — у 56% опрошенных, а у 20% сложности с покупкой возникали в PS Store.

В ходе исследования также удалось определить, что 26% геймеров пополняли кошельки цифровых магазинов через сторонние сервисы, 27% покупали ключи доступа или подарочные сертификаты, а VPN и функцией смены региона пользовались 19% респондентов.

Как отметили в XYZ School, от покупки игр альтернативными способами выиграли посредники, которые продавали тайтлы по завышенной цене.