Исследование: у 80% геймеров в России были трудности с покупкой игр

Онлайн-школа в сфере разработки игр XYZ School провела исследование и выяснила, что с начала 2022 года более 80% российских геймеров испытывали проблемы с покупкой видеоигр. Из-за этого игрокам пришлось пользоваться различными альтернативными способами.
Отмечается, что чаще всего такие трудности возникали при покупке в цифровом сервисе Steam — у 56% опрошенных, а у 20% сложности с покупкой возникали в PS Store.
В ходе исследования также удалось определить, что 26% геймеров пополняли кошельки цифровых магазинов через сторонние сервисы, 27% покупали ключи доступа или подарочные сертификаты, а VPN и функцией смены региона пользовались 19% респондентов.
Как отметили в XYZ School, от покупки игр альтернативными способами выиграли посредники, которые продавали тайтлы по завышенной цене.
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