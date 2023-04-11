Сергей Бурунов о своей любви к Half-Life 2: я просто жил там
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Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов в рамках шоу «ОК на связи!» рассказал о своём увлечении компьютерными играми.
По словам Бурунова, раньше он часто проводил время за видеоиграми, однако позже решил отказаться от этого хобби, поскольку это занимало слишком много времени.
Компьютерная игра — это такая штука, которая затягивает. Я помню, что одной из моих любимых игрушек была Half-Life 2, я просто жил там.
Сергей Бурунов по ходу карьеры несколько раз принимал участие в озвучивании видеоигр — среди них серия «Ведьмак» (роль Лютика), The Elder Scrolls V: Skyrim и Call of Duty: Black Ops Cold War.
Серию Call of Duty актёр ранее называл одним из величайших шутеров в истории, рассказывая об опыте геймера в школьные годы.
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