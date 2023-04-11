В Valorant появятся скины в стиле реального оружия — прямо как в Counter-Strike 2

Разработчики Valorant представили набор «Чёрный рынок», который появится в шутере уже 12 апреля. В него войдут скины, превращающие внутриигровое оружие в подобие настоящих пушек из Counter-Strike и других проектов с современным сеттингом.

Видео доступно на YouTube-канале Radiant Knights. Права на видео принадлежат Riot Games

В трейлере можно увидеть, например, точную копию автомата АК-47, снайперской винтовки AWP и пистолета Glock. Анонс бандла состоялся через несколько недель после презентации Counter-Strike 2, поэтому игроки заподозрили, что таким образом Riot Games попыталась обратить внимание на собственное творение.

В комментариях под анонсом набора игроки в шутливой манере начали писать, что после выхода набора «Чёрный рынок» никакая CS 2 больше и не нужна. Впрочем, о популярности будущего шутера Valve можно будет судить только этим летом, когда и состоится релиз проекта.