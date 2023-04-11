Marvel выпустила первый трейлер фильма «Марвелы»

Marvel выпустила первый тизер-трейлер фильма «Марвелы» — нового фильма пятой фазы своей киновселенной. Лента расскажет о приключениях трёх героинь: Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. В какой-то момент они выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами, и пытаются выяснить причину, по которой это происходит.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment

К своим ролям в картине вернутся Бри Ларсон, Зави Эштон и Иман Веллани. Мировая премьера фильма состоится 10 ноября — изначально лента должна была выйти в июне.

«Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3», а совсем скоро стартует прокат «Стражей Галактики 3».