Рейтинг The Last of Us в Steam растёт — патчи улучшили состояние игры на ПК

Ремейк The Last of Us добрался до ПК в конце марта и стал настоящей катастрофой для Sony. Проект оказался для многих пользователей попросту неиграбельным из-за ужасной оптимизации, очень долгой компиляции шейдеров и многих других багов.

Спустя две недели студия Naughty Dog выпустила уже четыре патча, которые потихоньку исправляют техническую сторону игры. Рейтинг The Last of Us в Steam тем временем продолжает расти: на релизе лишь 33% рекомендовали новинку, тогда как сейчас количество положительных отзывов выросло до 50%.

Рейтинг The Last of Us в Steam Фото: Steam

Отрывки из положительных обзоров The Last of Us в Steam

По состоянию на 08.04.2023 игру починили. Ни одного бага, фриза, вылета за шесть часов игры обнаружено не было. При железе 5800x+3080Ti частота кадров ниже 70 не опускается.

Да, есть некоторые проблемы с оптимизацией. Обработка шейдеров заняла около 40 минут. За 27 часов игры было два вылета в систему, но при этом, на мой взгляд, с автосохранениями в игре полный порядок.

Всё это не испортило впечатлений.

Классная игра, получил большое удовольствие и жду выхода второй части на ПК. Да, на старте были фризы из-за загрузки шейдеров, но буквально спустя пару часов и запусков игра стала работать быстро и плавно. Мне повезло, что из багов было только исчезновение стен в некоторых местах под определённым углом камеры.

Naughty Dog тем временем продолжит выпускать патчи для The Last of Us на ПК. Что интересно, авторы также доберутся и до некоторых багов на PS5 — обновление должно выйти уже сегодня.