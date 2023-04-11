Фото: первый постер «Континенталя» — сериала по вселенной «Джона Уика»

Киностудия Lionsgate представила первый постер «Континенталя» — нового сериала по вселенной «Джона Уика».

Фото: Lionsgate

«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю. Сериал в том числе расскажет больше о внутренней мифологии «Джона Уика».

Премьера «Континенталя» состоится в этом сентябре. В ближайшее время авторы должны поделиться другими деталями шоу, в том числе и выпустить первый трейлер сериала. При этом в планах Lionsgate не только выпуск мини-сериала, но и релиз фильма «Балерина» с Аной де Армас, а также неизвестный проект, который должны анонсировать в ближайшие месяцы.