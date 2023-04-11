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В России научили нейросеть читать по губам через смартфон

В России научили нейросеть читать по губам через смартфон
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Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН обучили нейросеть распознавать человеческую речь по движению губ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

Программа способна читать по губам с точностью более 90%, а установить её можно на любой смартфон с камерой — это первый ИИ такого типа, который воспринимает русский язык.

Система одновременно расшифровывает звук и видеосигнал, а затем выбирает предпочтительный для конкретной ситуации вариант. Авторы проекта отмечают, что российская разработка лучше других понимает, когда человек проявляет голосовую активность.

По словам экспертов, программу можно будет применять в условиях сильной вибрации или шума. Это облегчит работу в людных местах, пилотам, водителям большегрузного транспорта и так далее.

Появится ли приложение в свободном доступе, пока не сообщается.

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