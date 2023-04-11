В России научили нейросеть читать по губам через смартфон

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН обучили нейросеть распознавать человеческую речь по движению губ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Программа способна читать по губам с точностью более 90%, а установить её можно на любой смартфон с камерой — это первый ИИ такого типа, который воспринимает русский язык.
Система одновременно расшифровывает звук и видеосигнал, а затем выбирает предпочтительный для конкретной ситуации вариант. Авторы проекта отмечают, что российская разработка лучше других понимает, когда человек проявляет голосовую активность.
По словам экспертов, программу можно будет применять в условиях сильной вибрации или шума. Это облегчит работу в людных местах, пилотам, водителям большегрузного транспорта и так далее.
Появится ли приложение в свободном доступе, пока не сообщается.
- 11 апреля 2023
-
18:35
-
18:13
-
17:45
-
17:21
-
17:05
-
17:05
-
16:46
-
16:21
-
16:09
-
16:06
-
15:50
-
15:38
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:23
-
13:59
-
13:55
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:02
-
12:44
-
12:30
-
12:05
-
11:35
-
10:45
-
10:10
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
00:15
- 10 апреля 2023
-
23:45
-
20:50