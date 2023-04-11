В WIndows 11 появится способ принудительно закрывать приложения без Диспетчера задач

Долгие годы большой проблемой для пользователей Windows была невозможность закрытия полностью зависшего приложения. Очень часто программа полностью не отвечает, из-за чего приходится запускать Диспетчер задач и закрывать процесс принудительно.

Как сообщает издание Tom's Hardware, в Microsoft всерьёз задумались над этой недоработкой и уже тестируют новый функционал в WIndows 11. С его помощью пользователи операционной системы смогут закрывать ту или иную программу с помощью принудительного завершения задачи прямо из Панели задач внизу экрана, не вызывая Диспетчер задач.

Фото: Tom's Hardware

Сейчас опция доступна только участникам тестирования Windows Insider. Пока неясно, когда функция доберётся до полноценного релиза в Windows 11.