У стримера во время трансляции по CS:GO обвалился потолок
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В Сети распространился необычный момент с последнего эфира малоизвестного стримера Dylastein (у парня всего 175 подписчиков на Twitch).
Во время эфира, когда молодой человек играл в CS:GO, позади него внезапно обвалился потолок. Очевидно, для самого стримера это стало полнейшей неожиданностью — он не стал стесняться в выражениях, используя нецензурную лексику.
Видео доступно на YouTube-канале Miku. Права на видео принадлежат Dylastein / Gamers Club.
Позже стример также показал фотографии происшествия:
Фото: Dylastein
Фото: Dylastein
Dylastein также рассказал подписчикам, что причиной обрушения стала утечка воды в кондиционере, которая повредила гипсокартон. При происшествии никто не пострадал, но теперь трансляции придётся отложить.
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