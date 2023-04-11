У стримера во время трансляции по CS:GO обвалился потолок

В Сети распространился необычный момент с последнего эфира малоизвестного стримера Dylastein (у парня всего 175 подписчиков на Twitch).

Во время эфира, когда молодой человек играл в CS:GO, позади него внезапно обвалился потолок. Очевидно, для самого стримера это стало полнейшей неожиданностью — он не стал стесняться в выражениях, используя нецензурную лексику.

Видео доступно на YouTube-канале Miku. Права на видео принадлежат Dylastein / Gamers Club.

Позже стример также показал фотографии происшествия:

Фото: Dylastein

Фото: Dylastein

Dylastein также рассказал подписчикам, что причиной обрушения стала утечка воды в кондиционере, которая повредила гипсокартон. При происшествии никто не пострадал, но теперь трансляции придётся отложить.