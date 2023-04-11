Вышел первый трейлер боевика The Mother с Дженнифер Лопес от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма The Mother («Мать»), релиз которого состоится на платформе через месяц.

Главную роль в боевике исполнит звезда «Свадебного переполоха» и других фильмов начала 2000-х Дженифер Лопес. В фильме также сыграют Джозеф Файнс («Влюблённый Шекспир»), Омари Хэрдвик и Гаэль Гарсиа Берналь.

По сюжету героиня Дженифер Лопес — бывший киллер, которой приходится вернуться к профессии, чтобы защитить брошенную ранее дочь.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Режиссёром ленты стала Ники Каро, известная по работе над ремейком «Мулана» и фильму «Тренер» с Кевином Костнером.

Премьера The Mother на Netflix состоится 12 мая 2023 года.