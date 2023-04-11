Dead Island 2 переведут на русский язык

Разработчики Dead Island 2 ответили на ряд популярных вопросов в преддверии релиза игры.
Субтитры, всплывающие подсказки и элементы меню переведут на 13 языков, в том числе русский. В то же время озвучка будет только на английском языке.
Dead Island 2 не будет поддерживать кросс-платформенный режим. Вместе с этим разработчики добавят в игру мультиплеер для трёх человек, о котором обещают рассказать позже.
Также стало известно, что версия для консолей не будет поддерживать управление с клавиатуры и мыши. На PS5 и Xbox Series игра будет выдавать 60 кадров в секунду, на PS4 и Xbox One — в два раза меньше.
Ранее Dambuster Studios представили системные требования проекта. Релиз Dead Island 2 состоится 21 апреля на консолях и на ПК в Epic Games Store.
- 11 апреля 2023
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