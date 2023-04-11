«Телеграм» впервые обогнал YouTube по ежедневной аудитории в России

Эксперт Александр Широких со ссылкой на данные Mediascope Cross Web обратил внимание, что мессенджер Telegram впервые смог обойти видеохостинг YouTube по среднему количеству пользователей из России.

В марте ежедневная аудитория «Телеграма» составила 50,9 млн россиян, в то время как на YouTube в среднем заходят по 50,7 млн в день. На первом месте в РФ всё ещё остаётся социальная сеть VK — 53,3 млн человек.

Фото: New Media

При этом «Телеграм» всё ещё уступает видеохостингу по суммарной аудитории за месяц (76 млн против 93 млн).

Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» вышел на второе место по популярности в мире, уступая только WhatsApp*, — доля платформы в мировом объёме сообщениями составляет 31%.

Компания Meta, разрабатывающая WhatsApp, признана экстремистской на территории России.