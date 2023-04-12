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Starfield могла лишиться перевода на русский язык

Starfield могла лишиться перевода на русский язык
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На странице Starfield в Steam убрали упоминание перевода на русский язык — предполагается, что Bethesda могла отказаться от перевода ролевого шутера с учётом своего ухода с российского рынка весной 2022 года.

Сама Bethesda никак не комментировала ситуацию, однако маловероятно, что перед нами ошибка. Убрали исключительно упоминание одного языка, которое было там с самого появления страницы грядущей новинки в Steam. Изначально, видимо, планы существовали, но сейчас их пересматривают.

Примечательно, что другая игра Bethesda в 2023 году, выходящая в начале мая Redfall, выйдет не только с русским переводом текста, но ещё и с озвучкой — по крайней мере, так заявлено в Steam.

Starfield же выходит 6 сентября на ПК и Xbox Series.

Страница Starfield в Steam

Страница Starfield в Steam

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