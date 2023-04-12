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14 апреля Sony проведёт State of Play, где покажет геймплей Final Fantasy XVI

14 апреля Sony проведёт State of Play, где покажет геймплей Final Fantasy XVI
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Компания Sony анонсировала новый эфир State of Play, посвящённый эксклюзиву PS5 — Final Fantasy XVI, релиз которой намечен на июнь этого года.

Трансляция пройдёт в ночь с четверга на пятницу и начнётся 14 апреля в 00:01 по московскому времени. Авторы обещают показать подробности о сеттинге, боевой системе FF16 и других элементах игры.

Ожидается, что в ходе эфира State of Play будет показано около 20 минут геймплея Final Fantasy XVI.

Фото: Sony

Final Fantasy XVI — новая часть культовой франшизы в жанре тёмного фэнтези. Экшн-RPG станет временным эксклюзивом PlayStation 5, при этом авторы не отвечают на вопросы о будущем порте на ПК или другие платформы.

31 марта разработчики игры из компании Square Enix объявили, что процесс разработки был полностью завершён.

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