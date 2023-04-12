Марго Робби о роли Барби: увидев сценарий, я подумала, что нам не позволят снять такое
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Исполнительница главной роли в фильме «Барби» Марго Робби заинтриговала поклонников словами о сценарии фильма в одном из последних интервью.
Актриса заявила, что изначально не была уверена в том, что идею удастся реализовать.
Впервые увидев сценарий, я подумала, что нам не позволят снять такое. Моя реакция была такая: «О, это очень хорошо! Какая жалость, что это никогда не увидит свет, потому что нам не дадут сделать этот фильм». Но нам всё разрешили.
На попытки журналистов расспросить о подробностях сценарий Марго ответила, что не может сказать ничего больше по этой теме.
Фильм «Барби» расскажет о вселенной, населённой куклами Барби и их друзьями Кенами. В какой-то момент персонажа Марго Робби выгоняют из города за «недостаточную идеальность», а её Кен (Райан Гослинг) отправляется вместе с ней.
Лента выйдет в мировых кинотеатрах 21 июля 2023 года.
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