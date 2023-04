Педро Паскаль — о судьбе Джоэла во втором сезоне The Last of Us: я готов к такому исходу

Исполнитель главной роли в сериале The Last of Us Педро Паскаль дал большое интервью изданию Esquire. В нём артиста в том числе спросили о его мыслях касательно второго сезона шоу, где его персонаж должен умереть в самом начале повествования.

Актёр ответил, что уже смирился с такой участью героя. По его словам, отклоняться от первоисточника сейчас было бы просто неразумно.

Было бы неразумно следовать сюжету первой игры, чтобы в итоге серьёзно отклониться от уже заданного пути. Так что да, скажу честно — я готов к такому исходу.

При этом создатели сериала Крейг Мэйзин и Нил Дракманн намекнули на то, что первоисточник их ни в чём не ограничивает. Возможно, обстоятельства смерти Джоэла в шоу будут несколько другими — ранее авторы уже говорили, что для сериала им придётся несколько изменить сюжет The Last of Us Part 2.

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится не раньше 2024 года.