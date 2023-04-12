Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix хочет выиграть множество наград на «Эмми-2023» благодаря сериалу «Грызня»

Netflix хочет выиграть множество наград на «Эмми-2023» благодаря сериалу «Грызня»
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Variety, в Netflix очень довольны сериалом «Грызня», который вышел в онлайн-кинотеатре 6 апреля. Представители сервиса подадут шоу на сентябрьскую премию «Эмми-2023» в категорию «Лучший мини-сериал» вместо «Лучшего комедийного сериала».

Авторы сериала хотят замахнуться в том числе и на актёрские номинации для Стивена Яна и Али Вонг — на лучшие ведущие роли. Также не исключено, что создатели сразятся за победу в категориях режиссуры и сценарного мастерства — эксперты считают, что у сериала в этих направлениях большие шансы на успех.

Мини-сериал «Грызня» вышел на Netflix 6 апреля и уже стал одним из самых высокооценённых проектов сервиса за многие годы. Шоу рассказывает о противостоянии бедного подрядчика и богатой предпринимательницы, которые попадают в ДТП, а затем начинают строить друг другу козни.

Материалы по теме
«Я просто потрясён»: первые зрители в восторге от сериала «Грызня»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023