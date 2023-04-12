Исследование: общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек

Аналитическая компания DFC Intelligence опубликовала большой отчёт о популярности игровой индустрии. По данным издания, по состоянию на начало 2023 года общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек — это 46% от всего населения Земли.
В DFC отмечают, что речь идёт вообще о всех людях, которые играют в игры — в списке с большим отрывом лидируют мобильные геймеры. Только 10% от общего числа входят в понятие так называемой хардкорной аудитории, которая покупает игровые ПК и консоли для того, чтобы играть в блокбастеры и другие новинки.
При этом даже эти 370 млн стоит разделить на подкатегории: кто-то предпочитает исключительно PlayStation, кто-то играет только на Xbox, а другие предпочитают ПК и Nintendo Switch. Основная хардкорная аудитория сосредоточена в Северной Америке и Европе.
- 12 апреля 2023
-
09:42
-
09:16
-
08:51
-
08:22
-
01:08
-
00:33
-
00:15
-
00:08
- 11 апреля 2023
-
23:45
-
23:22
-
21:52
-
21:22
-
20:37
-
20:00
-
19:42
-
19:27
-
19:25
-
18:57
-
18:53
-
18:35
-
18:13
-
17:45
-
17:21
-
17:05
-
17:05
-
16:46
-
16:21
-
16:09
-
16:06
-
15:50
-
15:38
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:37