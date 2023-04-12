Исследование: общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек

Аналитическая компания DFC Intelligence опубликовала большой отчёт о популярности игровой индустрии. По данным издания, по состоянию на начало 2023 года общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек — это 46% от всего населения Земли.

В DFC отмечают, что речь идёт вообще о всех людях, которые играют в игры — в списке с большим отрывом лидируют мобильные геймеры. Только 10% от общего числа входят в понятие так называемой хардкорной аудитории, которая покупает игровые ПК и консоли для того, чтобы играть в блокбастеры и другие новинки.

При этом даже эти 370 млн стоит разделить на подкатегории: кто-то предпочитает исключительно PlayStation, кто-то играет только на Xbox, а другие предпочитают ПК и Nintendo Switch. Основная хардкорная аудитория сосредоточена в Северной Америке и Европе.