Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исследование: общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек

Исследование: общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитическая компания DFC Intelligence опубликовала большой отчёт о популярности игровой индустрии. По данным издания, по состоянию на начало 2023 года общая аудитория видеоигр составляет 3,7 млрд человек — это 46% от всего населения Земли.

В DFC отмечают, что речь идёт вообще о всех людях, которые играют в игры — в списке с большим отрывом лидируют мобильные геймеры. Только 10% от общего числа входят в понятие так называемой хардкорной аудитории, которая покупает игровые ПК и консоли для того, чтобы играть в блокбастеры и другие новинки.

При этом даже эти 370 млн стоит разделить на подкатегории: кто-то предпочитает исключительно PlayStation, кто-то играет только на Xbox, а другие предпочитают ПК и Nintendo Switch. Основная хардкорная аудитория сосредоточена в Северной Америке и Европе.

Материалы по теме
Исследование: у 80% геймеров в России были трудности с покупкой игр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023