Ghostwire: Tokyo вышла на Xbox Series и получила масштабное обновление с новым режимом

12 апреля Ghostwire: Tokyo добралась до консолей Xbox Series и сервиса Game Pass спустя год эксклюзивности на ПК и PlayStation 5. Вместе с этим авторы выпустили большое обновление Spider's Thread, которое добавило в игру большое количество контента.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks
Основным нововведением стал отдельный роглайт-режим, в котором игрокам необходимо сражаться с врагами и выполнять задания, стараясь не умереть. Разработчики приготовили больше 120 уровней, между которыми пользователи могут отправиться в специальный хаб и улучшить способности героя.
Кроме того, разработчики улучшили боевую систему и ввели новые умения, а также расширили бестиарий врагов и добавили новые коллекционные предметы в открытый мир.
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