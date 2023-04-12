В «Твиттере» начнут отбирать галочки верификации у известных людей уже 20 апреля

В начале апреля руководство «Твиттера» запустило новую процедуру верификации пользователей. Если раньше специальную галочку получали политики, бизнесмены, общественные деятели и другие известные люди путём запроса, то теперь значок в профиле можно будет получить, только подписавшись на сервис Twitter Blue. Подписка обойдётся в $ 5 в месяц для обычных пользователей и $ 1 тыс. в месяц для корпоративных аккаунтов.

При этом у многих верифицированных пользователей галочка всё же оставалась, однако 20 апреля всё изменится. Даже популярнейшие люди вроде баскетболиста Леброна Джеймса больше не смогут доказать подлинность своего профиля ничем, кроме числа подписчиков. Ранее спортсмен заявил, что не станет платить соцсети за «одну лишь галочку».

Профиль Леброна Джеймса в «Твиттере» Фото: Twitter

Ранее Илон Маск уточнил, что сервис Twitter Blue предназначен не столько для монетизации платформы, сколько для «уменьшения влияния ботов на сайт». К чему именно приведут крупные изменения площадки, мы узнаем уже совсем скоро.