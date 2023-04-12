Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» выйдет в России 28 декабря
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По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» выйдет в российский прокат 28 декабря. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы.
Сюжетных деталей и других подробностей о картине пока нет. Скорее всего, лента вновь расскажет о приключениях Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Алёши Поповича. Кроме того, по франшизе также запланирован мультсериал — авторы уже запланировали шесть серий по 20 минут. О нём также почти ничего не известно.
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Предыдущий анимационный фильм во франшизе «Три богатыря и Конь на троне» вышел в отечественный прокат 30 декабря 2021 года. Лента собрала 420 млн рублей при бюджете в 180 млн рублей. Производством картины занималась студия анимационного кино «Мельница».
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