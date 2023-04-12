«Джон Уик 4» заработал 689 млн рублей и занял второе место по сборам в России в 2023 году

По данным ЕАИС, сборы «Джона Уика 4» в России превысили 689 млн рублей. Теперь лента с Киану Ривзом уверенно занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов 2023 года в стране, обойдя «Операцию «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи с её 684 млн рублей.

Сборы «Джона Уика 4» в России Фото: ЕАИС

Сборы «Операции «Фортуна» в России Фото: ЕАИС

Впереди только «Чебурашка» — абсолютный рекордсмен отечественного кинопроката. Лента собрала в России больше 7,5 млрд рублей и с очень большой вероятностью останется лидером проката ещё долгое время.

Мировые сборы «Джона Уика 4» тем временем преодолели отметку в $ 306 млн. Совсем скоро четвёртая часть обойдёт показатели триквела и станет самым кассовым фильмом во франшизе — её результат составляет $ 328 млн.

Ранее студия Lionsgate показала первый постер сериала «Континенталь», который расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, будущего владельца одноимённого отеля.