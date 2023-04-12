Вышел пятый эпизод третьего сезона «Теда Лассо» — «Ричмонд» встретился с «Манчестер Сити»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера пятого эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». Серия посвящена долгожданной встрече ФК «Ричмонд» с «Манчестер Сити» — лидерами турнирной таблицы. После досадного поражения с «Вест Хэм Юнайтед» тренеру необходимо взбодрить команду и мотивировать игроков на новые победы.
Третий сезон «Теда Лассо» посвящён выходу ФК «Ричмонд» в английскую Премьер-лигу после нескольких лет выступлений в Чемпионшипе. Несмотря на довольно низкие ожидания экспертов, клуб умудрился подписать нападающего мирового уровня Заву, вместе с которым команда пробилась в топ турнирной таблицы после первых туров.
В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов. Новые эпизоды выходят каждую среду. Шестая серия выйдет 19 апреля, а финал покажут 31 мая.
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