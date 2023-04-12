Стоимость оборудования для майнинга в России резко выросла — вплоть до 30%

Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15-20%, а в некоторых случаях до 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании EMCD.
Так, в четвёртом квартале 2022 года средняя цена на вычислительные машины ASIC для майнинга составляла $ 1300-1800. Уже к началу второго квартала 2023-го стоимость достигла $ 1500-2000. Наиболее популярным на рынке остаётся флагманское оборудование, которое имеет высокую энергоэффективность и позволяет получать максимальный доход. Это, например, модели M30S+, M30S++, M50S+ от Whatsminer и S19, S19 Pro, S19 XP от Antminer.
Участники рынка связывают рост цен на оборудование с подросшим курсом биткоина, который с начала года увеличился более чем на 80%. Эксперты считают, что если к концу 2023 года криптовалюта не покажет столь же уверенный рост, то стоимость оборудования может упасть.
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