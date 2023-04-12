Илон Маск: покупка «Твиттера» далась мне очень болезненно
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Илон Маск в свежем интервью изданию BBC рассказал, что приобретение «Твиттера» для него стало болезненным. Однако сейчас у компании дела идут в гору, поскольку большая часть рекламодателей вернулась.
Также миллиардер порассуждал на тему нападок со стороны СМИ и различных пользователей. По словам Маска, подобный поток критики воспринимать всегда нелегко.
Я подвергался постоянным нападкам. Не то чтобы у меня было каменное сердце или что-то в том роде. Когда вас постоянно критикуют, в том числе и через «Твиттер» — это тяжело. Однако я всё равно понимаю важность получать отрицательные отзывы. Я никого не блокирую и получаю массу негатива.
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Также Маск подчеркнул, что многие СМИ в США и Великобритании пишут про него много гадостей, однако это признак хорошей страны, считает миллиардер.
Я действительно рад тому, что СМИ действительно могут регулярно поливать меня дерьмом. В то время как во многих странах СМИ не могут сказать что-то против влиятельных людей, у нас иначе. Да, лучше, чтобы критика всегда была.
Напомним, Илон Маск покинет пост гендиректора соцсети уже в конце этого года, а кто придёт ему на замену, неизвестно.
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