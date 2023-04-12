10 лучших аниме-триллеров по версии IGN

Издание IGN обновило свой топ-10 лучших аниме в жанре ужасов. В список попали не только хорроры, но и триллеры, а также проекты в смежных жанрах.

Авторы пересмотрели некоторые позиции в топе, однако победителем всё же осталась «Тетрадь смерти» (2006) от режиссёра Сюсукэ Канэко. Вторую строчку заняла «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007), замкнула тройку «Бугипоп никогда не смеётся» (2000).

В десятку также вошли «Истинная грусть» (1998), «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001) и «Токийский гуль» (2014).

Топ-10 лучших аниме-триллеров в истории

«Тетрадь смерти» (2006) «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007) «Бугипоп никогда не смеётся» (2000) «Истинная грусть» (1998) «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001) «Паразит: Учение о жизни» (2014) «Агент паранойи» (2004) «Человек-дьявол: Плакса» (2018) «Токийский гуль» (2014) «Театр тьмы» (2013)