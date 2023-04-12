10 лучших аниме-триллеров по версии IGN
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Издание IGN обновило свой топ-10 лучших аниме в жанре ужасов. В список попали не только хорроры, но и триллеры, а также проекты в смежных жанрах.
Авторы пересмотрели некоторые позиции в топе, однако победителем всё же осталась «Тетрадь смерти» (2006) от режиссёра Сюсукэ Канэко. Вторую строчку заняла «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007), замкнула тройку «Бугипоп никогда не смеётся» (2000).
В десятку также вошли «Истинная грусть» (1998), «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001) и «Токийский гуль» (2014).
Топ-10 лучших аниме-триллеров в истории
- «Тетрадь смерти» (2006)
- «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007)
- «Бугипоп никогда не смеётся» (2000)
- «Истинная грусть» (1998)
- «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001)
- «Паразит: Учение о жизни» (2014)
- «Агент паранойи» (2004)
- «Человек-дьявол: Плакса» (2018)
- «Токийский гуль» (2014)
- «Театр тьмы» (2013)
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