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10 лучших аниме-триллеров по версии IGN

10 лучших аниме-триллеров по версии IGN
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Издание IGN обновило свой топ-10 лучших аниме в жанре ужасов. В список попали не только хорроры, но и триллеры, а также проекты в смежных жанрах.

Авторы пересмотрели некоторые позиции в топе, однако победителем всё же осталась «Тетрадь смерти» (2006) от режиссёра Сюсукэ Канэко. Вторую строчку заняла «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007), замкнула тройку «Бугипоп никогда не смеётся» (2000).

В десятку также вошли «Истинная грусть» (1998), «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001) и «Токийский гуль» (2014).

Топ-10 лучших аниме-триллеров в истории

  1. «Тетрадь смерти» (2006)
  2. «Когда плачут цикады: Разгадки» (2007)
  3. «Бугипоп никогда не смеётся» (2000)
  4. «Истинная грусть» (1998)
  5. «Хеллсинг: Война с нечистью» (2001)
  6. «Паразит: Учение о жизни» (2014)
  7. «Агент паранойи» (2004)
  8. «Человек-дьявол: Плакса» (2018)
  9. «Токийский гуль» (2014)
  10. «Театр тьмы» (2013)
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