Актёра Жерара Депардье обвинили в домогательствах сразу 13 женщин

Французско-российский актёр Жерар Депардье попал в очередную неприятную историю. Артиста обвинили в сексуальных домогательств сразу 13 женщин, которые работали с ним в период с 2004 по 2022 год. Отмечается, что большая часть девушек — представительницы съёмочных команд, включая визажистов и художниц по костюмам.

При этом ни одна из потерпевших пока не подала на актёра в суд. Французская полиция лишь подтвердила, что сейчас ведётся другое расследование в отношении Депардье, которое начали ещё в 2020 году. В изнасиловании артиста тогда обвинила французская актриса Шарлотта Арно.

Сам Депардье и его агент отрицают все обвинения в сторону актёра. Пока неясно, подадут ли 13 анонимных девушек в суд или дело 2020 года превратится в коллективный иск против известного актёра.