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Веник из «Папиных дочек» прошёл тест на знание героев сериала

Веник из «Папиных дочек» прошёл тест на знание героев сериала
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СТС на канале «СТС Love» опубликовал видео, на котором можно увидеть, как актёр Филипп Бледный, сыгравший роль Вениамина в сериале «Папины дочки», проходит тест по шоу.

Цель теста — определить, какому персонажу сериала принадлежит та или иная цитата. Бледный не ответил на все шесть вопросов правильно, и в итоге по результатам он стал Полежайкиным. Актёру посоветовали освежить свою память, на что он посмеялся.

Видео доступно на YouTube-канале «СТС Love». Права на видео принадлежат СТС.

Напомним, главную роль в новых «Папиных дочках» сыграет именно Филипп Бледный. По сюжету Даша бросила своего мужа Веника и оставила его одного с несколькими дочерьми. В их воспитании парню будут помогать Васнецовы.

Премьера шоу состоится осенью.

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