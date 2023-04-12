Веник из «Папиных дочек» прошёл тест на знание героев сериала
Поделиться
СТС на канале «СТС Love» опубликовал видео, на котором можно увидеть, как актёр Филипп Бледный, сыгравший роль Вениамина в сериале «Папины дочки», проходит тест по шоу.
Цель теста — определить, какому персонажу сериала принадлежит та или иная цитата. Бледный не ответил на все шесть вопросов правильно, и в итоге по результатам он стал Полежайкиным. Актёру посоветовали освежить свою память, на что он посмеялся.
Видео доступно на YouTube-канале «СТС Love». Права на видео принадлежат СТС.
Напомним, главную роль в новых «Папиных дочках» сыграет именно Филипп Бледный. По сюжету Даша бросила своего мужа Веника и оставила его одного с несколькими дочерьми. В их воспитании парню будут помогать Васнецовы.
Премьера шоу состоится осенью.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:38
-
13:31
-
13:09
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
12:13
-
11:54
-
11:31
-
11:09
-
10:53
-
10:29
-
10:07
-
09:42
-
09:16
-
08:51
-
08:22
-
01:08
-
00:33
-
00:15
-
00:08
- 11 апреля 2023
-
23:45
-
23:22
-
21:52
-
21:22
-
20:37
-
20:00
-
19:42
-
19:27
-
19:25
-
18:57
-
18:53
Партнерский контент