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Компания LG впервые за 9 лет обновила логотип

Компания LG впервые за 9 лет обновила логотип
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Компания LG представила обновлённую версию своего логотипа. Технический гигант не менял его в течение девяти лет, однако всё же решился на это, чтобы выглядеть немного свежее.

Увидеть старую и обновлённую версии логотипа можно ниже. Свежее лого выглядит почти так же, но красный цвет стал более насыщенным, а ещё убрали круглую обводку.

Новая версия
Новая версия
Старая версия
Старая версия
Наличие сильной, последовательной стратегии бренда позволяет нам лучше донести наше ценностное предложение и индивидуальность, в которой гармонично сочетаются инновации и теплота. Реализуя новую стратегию бренда, LG стремится стать культовым брендом, который находит отклик у потребителей разных поколений и регионов.

Помимо прочего, новое лого будет анимированным. Его компания собирается использовать для продвижения своих цифровых продуктов.

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