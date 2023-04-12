Вышел первый трейлер «Семья Сталлоне» — реалити-шоу о Сильвестре Сталлоне

Paramount+ презентовал первый полноценный трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором легендарный Сильвестр Сталлоне познакомит зрителя со своей семьёй и покажет жизнь вне кинокамер и софитов. В ролике можно увидеть и других знаменитых артистов — Аль Пачино и Дольфа Лундгрена.
Трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне»
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Plus.
«Семья Сталлоне» будет состоять из восьми эпизодов, а главные роли исполнят сам Сильвестр, его жена Дженнифер Флавин Сталлоне и их дочери — София, Сикстина и Скарлет. Премьера намечена на грядущую весну на потоковом сервисе Paramount+. Это уже второй большой совместный проект Слая и Paramount для онлайн-кинотеатра — первым стал популярный сериал «Король Талсы».
Премьера шоу состоится на Paramount+ 17 мая этого года.
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