Вышел дублированный трейлер фильма «Марвелы»

Вчера Marvel Studios представила первый трейлер фильма «Марвелы». Так как Disney приостановила деятельность в России, официального дублированного трейлера не будет, однако энтузиасты с канала Meloman Afisha подсуетились и озвучили ролик.

Конечно, привлечь профессиональных актёров, озвучивших персонажей в киновселенной Marvel, не смогли. Так, Ника Фьюри точно не озвучивает Владимир Антоник, а голос Капитана Марвел уже не принадлежит Юлии Гороховой.

Также странно, что авторы ролика перевели название фильма как «Капитан Марвел 2», а не «Марвелы», что, в общем-то, нарушает смысл.

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Disney.

Мировая премьера фильма состоится 10 ноября, но не в России.