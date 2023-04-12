Российские Cloud9 и forZe — в шаге от выхода на последний мэйджор по CS:GO

В Копенгагене продолжается отборочный RMR-турнир к чемпионату мира BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO — сегодня проходят матчи третьего раунда.
Две российские команды, Cloud9 и forZe, одержали победы и продолжат выступление в сетке «2–1». Для выхода в основную часть мэйджора каждой из них будет достаточно выиграть один из двух последних матчей.
C9 смогла совершить яркий камбэк против турецкой Eternal Fire, проигрывая по ходу карты Vertigo со счётом 0:9. Пятёрка Владислава nafany Горшкова довела дело до дополнительных раундов и в решающий момент оказалась ярче — 19:16.
forZe же уверенно переиграла Ninjas in Pyjamas из Швеции – сражение на Inferno завершилось со счётом 16:12.
Вместе с тем ещё одна российская команда, Aurora Gaming, вновь уступила со счётом 14:16 фавориту — догнать G2 так и не вышло. Теперь коллектив находится в шаге от вылета с турнира.
Фото: HLTV
BLAST.tv Paris Major 2023 — последний чемпионат мира по CS:GO, далее мэйджоры будут проходить на Counter-Strike 2. Для выхода в основную сетку турнира участники RMR-ивентов должны выиграть три матча из пяти.
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