Новый хит Netflix «Грызня» может получить продолжение

Автор нового сериала «Грызня» Ли Сон-джин намекнул на возможный второй сезон нового хита Netflix. По словам шоураннера, у него уже есть план по создания продолжения, которое может растянуться аж на три сезона.

У меня много идей, как продолжить эту историю. Думаю, если нас благословят на второй сезон, у Дэнни и Эми будет много вариантов для продолжения. У меня есть одна очень большая общая идея, которую я пока не могу озвучить, но в моей голове уже есть три сезона.

В «Грызне» рассказывается об успешной бизнес-леди Эми, которая работает без перерыва, создаёт рабочие места и вот-вот продаст компанию за $ 10 млн. А второй герой — Дэнни — типичный неудачник. Он живёт в мотеле, за копейки чинит трубы и не находит общий язык даже с братом. Оба глубоко несчастны.

«Грызня» — один из самых высокооценённых сериалов в истории Netflix. На агрегаторе Metacritic у шоу 85 баллов из 100. Критики в один голос заявляют, что авторам удалось создать по-настоящему смешную комедию с живыми персонажами, где азиатские герои действительно вписываются в контекст сериала.

Главные роли в шоу сыграли Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и Али Вонг («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»). Сценарист проекта Ли Сон-джин ранее работал над «Силиконовой дoлиной» и «В Филадельфии всегда солнечно».