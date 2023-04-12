В браузере Opera на iOS появился бесплатный VPN — его можно включить в России

Создатели браузера Opera объявили, что в браузере на устройствах iOS появился бесплатный VPN. Его можно активировать через настройки прямо в самом браузере, однако как минимум в России и Казахстане этой функции нет.
Примечательно, что VPN от Opera удобный — он не требует никаких подписок, регистрации аккаунта и установки чего-либо другого. Для использования VPN нужно просто включить его.
Видео доступно на YouTube-канале Opera. Права на видео принадлежат Opera.
Как включить VPN в Opera в России?
1. Вам необходимо зайти в App Store.
2. Затем в правом верхнем углу нажать на круглый значок вашего аккаунта, после этого нажать на имя аккаунта.
3. Вас перебросит в настройки. Там нужно выбрать функцию смены региона. Попробуйте поставить любой регион, кроме России и Казахстана. Например, США, Польшу или Великобританию.
4. После смены региона вам нужно скачать браузер — он называется Opera.
5. После скачивания откройте браузер, нажмите на три линии справа и зайдите в раздел с настройками.
6. В самом верху должна быть вкладка с VPN. Включаете его и пользуетесь.
- 12 апреля 2023
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