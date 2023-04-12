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Поддержка DirectX 11 в Resident Evil 2, 3 и 7 через Steam прекратится в июле

Поддержка DirectX 11 в Resident Evil 2, 3 и 7 через Steam прекратится в июле
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В июне 2022 года в Steam вышли немного обновлённые версии ремейков Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Изначально они работали только на DirectX 12, что разозлило многих геймеров.

После этого разработчики дали возможность геймерам запускать проекты на DirectX 11, но без поддержки трассировки лучей и других мелких фишек. Спустя почти год Capcom заявила, что поддержка DirectX 11 всё же прекратится полностью — это произойдёт 12 июля.

Авторы отметили, что после этого срока игры могут некорректно работать на DirectX 11. Почему поддержку всё же решили убрать, Capcom не рассказала.

Ремейки Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 доступны на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

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