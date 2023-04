Новый трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom покажут через 24 часа

Nintendo объявила, что завтра, 13 апреля, покажет финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Его начнут транслировать в прямом эфире с 19:00 мск. Ролик продлится около трёх минут.

Судя по всему, в трейлере покажут больше геймплейных фрагментов и, возможно, какие-то сюжетные моменты из кат-сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игрокам в роли Линка вновь предстоит отправиться в Хайрул и исследовать его, столкнувшись с новыми опасностями, врагами и испытаниями.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет ровно через месяц — 12 мая только для Nintendo Switch.