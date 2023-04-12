Вышел новый постер «Континенталя» — сериала по «Джону Уику»

Создатели сериала «Континенталь», который развернётся во вселенной «Джона Уика», представили уже второй постер проекта. Первый вышел буквально на днях.

На втором постере можно увидеть монету и стакан с окровавленной пулей внутри него. Судя по тому, что у шоу уже появляются постеры, скоро мы должно увидеть и первый трейлер. Но когда это случится, неизвестно.

Фото: Lionsgate

«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.

Премьера «Континенталя» состоится в этом сентябре. Помимо этого проекта, Lionsgate будет расширять вселенную «Джона Уика» другими сериалами и фильмами.