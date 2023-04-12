В честь 11-й годовщины в Warface стартовало большое праздничное событие

В этом году онлайн-шутер Warface отмечает 11 лет. В честь праздника в игре начался праздничный ивент «Вызов», на время которого в боевик вернули командный PvP-режим «Арсенал». В нём игроки разделятся на две фракции, — Warface и Blackwood — чтобы начать битву за уникальные награды и достижения.

Трейлер события «Вызов» в шутере Warface

Видео доступно на YouTube-канале Warface. Права на видео принадлежат Mail.ru Group.

Характерная черта «Арсенала» — последовательная смена оружия после победы над противником. Сражения пройдут в том числе и на визуально обновлённой карте «Пункт назначения», украшенной ко дню рождения Warface.

Помимо участия в новом PvP-режиме «Арсенал», игроки смогут прокачать свою фракцию в PvE-миссиях «Вулкан», «Операция Blackwood», «Ограбление» и «Гидра», а также выполняя специальные контракты.

С апдейтом в игру добавили и новое устройство для штурмовика — «Адреналин». При его использовании боец заметно ускоряется, мгновенно восполняет некоторое количество очков здоровья и продолжает его восстановление в течение двух секунд. Кроме того, система модификаций позволит игрокам увеличить длительность эффектов и получить дополнительные бонусы. Ещё одной новинкой стала оружейная серия «Кратер».

Кроме того, на всех российских стриминговых площадках вышел альбом с официальным саундтреком боевика. В него вошла музыка из последних сезонов, оригинальные композиции и их современные ремиксы.

Праздничное событие «Вызов» завершится 3 мая. Все принявшие участие в противостоянии бойцы получат новое оружие ближнего боя с расцветкой в стиле победившей стороны. Участники победившей фракции также получат уникальное достижение.

Недавно авторы Warface анонсировали 12-й турнирный сезон Warface PRO. В нём могут принять участие все желающие коллективы. Призовой фонд ивента — 6,5 млн рублей. Заявки на участие от команд принимаются до 21 апреля.