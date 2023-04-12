Вышел первый тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
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Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер «Пингвина» — спин-оффа «Бэтмена» с Колином Фарреллом в главном роли. Авторы отметили, что это лишь первый взгляд на будущий проект: съёмки шоу тем временем идут полным ходом.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат Warner Bros.
События «Пингвина» развернутся спустя неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении.
К роли Пингвина в шоу вернётся Колин Фаррелл. Также в сериале сыграют Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу. Премьера «Пингвина» состоится в 2023 году в онлайн-кинотеатре HBO Max.
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