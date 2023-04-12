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Вышел дебютный трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив» с Джоди Фостер

Вышел дебютный трейлер 4-го сезона сериала «Настоящий детектив» с Джоди Фостер
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Холдинг HBO представил трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». В этот раз главными героями-детективами стали женщины — их роли исполнили Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет четвёртого сезона расскажет о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

Премьера четвёртого сезона «Настоящего детектива» состоится в 2023 году на HBO Max. Точной даты выхода у сериала пока нет.

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