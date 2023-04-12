«Теория большого взрыва» получит новый сериал

Warner Bros. Discovery сегодня провела большую презентацию своих проектов. На ивенте анонсировали второй спин-офф культового комедийного сериала «Теория большого взрыва». Деталей о проекте пока нет, но точно известно, что над ним работает автор оригинального шоу Чак Лорри.
Сериал находится на ранней стадии производства. Сообщается, что в шоу будут другие герои, которых сыграют другие актёры, а звёзды оригинального сериала будут периодически появляться в камео как звёздные гости.
«Теория Большого взрыва» транслировалась на канале CBS с 2007 по 2019 год — всего вышло 12 сезонов. Проект стал культовым и обрёл масштабную популярность. Финал шоу собрал у экранов чуть менее 18 млн зрителей. Премьера спин-оффа проекта — «Молодого Шелдона» — состоялась в 2017 году. Сейчас выходит шестой сезон, шоураннеры уже продлили его на седьмой сезон.
- 12 апреля 2023
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:20
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:00
-
16:59
-
16:38
-
16:31
-
15:52
-
15:44
-
15:23
-
15:22
-
14:54
-
14:48
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:38
-
13:31
-
13:09
-
12:56