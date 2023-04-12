Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Известный российский телеведущий Иван Ургант заявил, что надеется на возвращение своих программ в эфир Первого канала. Об этом он сообщил перед премьерой художественного фильма «Вызов» в интервью изданию ТАСС.

Очень надеюсь, да. Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да.

Последний на данный момент выпуск передачи «Вечерний Ургант» с телеведущим вышел в эфир 21 февраля 2022 года. Спустя год шоу так и не возобновилось — при этом Первый канал и сам Иван Ургант многократно отвергали все слухи о возможном закрытии комедийной передачи.

С 1 октября 2022 года в видоизменённых декорациях шоу снимается национальная лотерея «Мечталлион» с ведущим Дмитрием Хрусталёвым. Над программой работает оригинальная команда «Вечернего Урганта».