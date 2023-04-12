Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала
Поделиться
Известный российский телеведущий Иван Ургант заявил, что надеется на возвращение своих программ в эфир Первого канала. Об этом он сообщил перед премьерой художественного фильма «Вызов» в интервью изданию ТАСС.
Очень надеюсь, да. Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да.
Последний на данный момент выпуск передачи «Вечерний Ургант» с телеведущим вышел в эфир 21 февраля 2022 года. Спустя год шоу так и не возобновилось — при этом Первый канал и сам Иван Ургант многократно отвергали все слухи о возможном закрытии комедийной передачи.
С 1 октября 2022 года в видоизменённых декорациях шоу снимается национальная лотерея «Мечталлион» с ведущим Дмитрием Хрусталёвым. Над программой работает оригинальная команда «Вечернего Урганта».
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:20
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:00
-
16:59
-
16:38
-
16:31
-
15:52
-
15:44
-
15:23
-
15:22
-
14:54
-
14:48
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:38
Партнерский контент