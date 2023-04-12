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Вышел первый трейлер сериала «Режим» о свержении авторитарного правления с Кейт Уинслет

Вышел первый трейлер сериала «Режим» о свержении авторитарного правления с Кейт Уинслет
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HBO выпустила первый трейлер мини-сериала «Режим». Это будет уже второе большое сотрудничество кабельной сети и оскароносной актрисы Кейт Уинслет после детективного триллера «Мейр из Исттауна», вышедшего в 2021 году.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Режим» расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграет высокопоставленную особу — судя по всему, президента вымышленного европейского государства. Премьера сериала состоится в 2024 году, шоураннером выступит Уилл Трэйси — сценарист «Наследников».

Помимо «Режима», актриса также сыграет в мини-сериале The Trust («Доверие») для всё той же HBO. Шоу расскажет о богатом финансисте, который требует переписать написанные о нём мемуары в более выгодном ключе. Его жена с ужасом понимает, что таким образом он перепишет и её историю.

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