Трейлер «Асоки» собрал 10 млн просмотров за пять дней — рекорд для сериалов по Star Wars

7 апреля Disney выпустила первый трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца» и продолжения мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы». Главную роль в шоу сыграет Розарио Доусон («Семь жизней»), а премьера состоится уже в августе.

За первые пять дней трейлер посмотрели больше 10 млн раз — это абсолютный рекорд для сериалов по вселенной «Звёздных войн». Например, дебютный трейлер «Кеноби» посмотрели 12 млн раз только за 11 месяцев, а трейлер «Книги Бобы Фетта» собрал 11 млн за год. Скорее всего, ролик в конечном итоге побьёт результат первого тизера «Кеноби», который посмотрели 18 млн раз за год и несколько месяцев.

Фото: YouTube

События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся. По ролику уже понятно, что история продолжит события «Повстанцев» и вернётся генерал Империи Траун. Также ожидается появление главного героя мультсериала Эзры.