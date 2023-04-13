Арнольд Шварценеггер лично заделал дыру на дороге в Лос-Анджелесе
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Известный актёр Арнольд Шварценеггер, проживающий в Лос-Анджелесе, помогает обычным людям и входит в их положение, поскольку власти города сделать этого сами не могут.
Актёр поделился в социальных сетях роликом, на котором видно, как Шварценеггер вместе со своей командой заделывает большую дыру на дороге. Сам актёр не просто наблюдал, но и принимал активное участие в починке.
Сегодня, после того, как весь район был возмущён этой гигантской выбоиной, из-за которой страдали машины и велосипеды, я вышел со своей командой и заделал её. Я всегда говорю: давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Вот, пожалуйста.
В комментариях аудитория восхитилась таким поступком актёра и отметила, что на него должны равняться все, чтобы мир стал лучше.
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