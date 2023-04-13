Трейлер сериала «Асока» набрал 10 млн просмотров меньше чем за неделю

С момента выхода первого тизера сериала «Асока» прошло пять дней. За это время ролик успел набрать более 10 млн просмотров, 282 тыс. лайков. И это только на YouTube. Иными словами, аудитория очень заинтересована в проекте.

Если судить по комментариям, людям очень интересно, что в итоге получится из этого шоу. Многие радуются из-за появления антагониста в лице Трауна.

Фото: YouTube

Для сравнения: среди последних проектов по «Звёздным войнам» только у трейлеров сериалов «Книга Бобы Фетта» и «Оби-Ван Кеноби» больше просмотров. У первого их 11 млн, но достичь их удалось за год, а у второго шоу — 12 млн просмотров за 11 месяцев. «Асока» в этом плане показывает отличные результаты

События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера сериала состоится в августе.